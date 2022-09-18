Кутепов: «Останемся ли в РПЛ? Не надо забегать вперёд»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов ответил на вопрос о шансах своей команды остаться в РПЛ.

«Уверены ли, что останемся в РПЛ? Не надо забегать вперед, поговорим в конце сезона», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Футболист заявил, что у команды есть прогресс, появился результат, это позитивно влияет на атмосферу в раздевалке. При этом Кутепов отметил, что если бы «Торпедо» проиграло ЦСКА, то ничего бы не изменилось, никакой депрессии бы не было.

29-летний игрок в текущем сезоне провел пять матчей во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

«Автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка после десяти туров.