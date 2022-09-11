Полузащитник ЦСКА Хесус Медина признался, что не учит русский язык, так как считает его слишком сложным для себя.

«У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», — приводит слова Медины Sport24.

Напомним, Медина перешёл в ЦСКА в январе нынешнего года их американского «Нью-Йорк Сити». Всего в составе «армейцев» 25-летний парагваец провёл 21 матч, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.

Свой следующий матч в рамках РПЛ москвичи проведу 17 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.