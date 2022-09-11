Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина признался, что не учит русский язык

 
11 Сентября 2022 • 12:35 Комментировать (2)
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина признался, что не учит русский язык, так как считает его слишком сложным для себя.

«У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», — приводит слова Медины Sport24.

Напомним, Медина перешёл в ЦСКА в январе нынешнего года их американского «Нью-Йорк Сити». Всего в составе «армейцев» 25-летний парагваец провёл 21 матч, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.   

Свой следующий матч в рамках РПЛ москвичи проведу 17 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
11 Сентября 2022 в 12:55
ай наивный.. туц надыть выучиц 4 слова усего.. остальное само прыложица.. А-ха-ха-ха!.. )))
wild cat
11 Сентября 2022 в 13:00
ай..бро..самай прастой в мири изык..энта расейский мат...)) на фсём зимном шари иво знають и панимають..)) праверина на сопствиным опыти...))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 3 минута Урал 0:0 Торпедо Москва
11.09  15:00 Факел ... Локомотив Москва
11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.00 3.55 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
12:58 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «Думаю, что у нас немного времени есть, чтобы ввести новичков в состав»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Выход на замену вполне возможен, и многих из тех, кого мы пригласили»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Ломаев: «Надеюсь, что попаду в окончательный список сборной»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Медина признался, что не учит русский язык 2
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
12:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, что сказал Федотов в раздевалке ЦСКА после победы над «Краснодаром»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Кураньи понадобилось три слова, чтобы охарактеризовать «Спартак»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Главчич признался, что ему было неприятно слушать разговоры о своём уходе из «Химок»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «В матче с «Краснодаром» все пенальти были по делу» 1
11:54 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе хочет попасть в сборную России
11:41 · Россия. Премьер-лига
«Челси» не отказался от Захаряна и готов купить россиянина зимой
11:34 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Торпедо»: Бубнов рассказал, кто победит в битве аутсайдеров
11:32 · Россия. Премьер-лига
Медина — о перебитом пенальти в игре с «Краснодаром»: «Думаю, Гайич немного расстроился» 1
11:26 · Россия. Премьер-лига
Мацуев: «Осечка с «Зенитом» не должна подкосить «Спартак»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Спартак» и «Зенит» - команды разного уровня»
Все новости
Рекомендуем