Кузнецов удивился поражению ЦСКА от «Торпедо»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о поражении «армейцев» от «Торпедо» в игре 10-го тура РПЛ.

«Конечно, удивлен, потому что ЦСКА – лидер чемпионата, а «Торпедо» – аутсайдер. Ни одного удара в створ во втором тайме? Бывают такие игры, когда ничего не идет и не получается», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «автозаводцы» надежно действовали в обороне, при этом «армейцы» действовали прямолинейно в атаке, потому что не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника во втором тайме.

«Торпедо» одержало победу над ЦСКА в матче 10-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Эта победа стал первой для «черно-белых» в текущем сезоне.