Дивеев получил травму в матче с «Торпедо»

Защитник ЦСКА получил повреждение в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо».

22-летний футболист неудачно приземлился после верховой борьбы с соперником, игрок покинул поле, держась за голеностоп. Вместо него на 86-й минуте встречи на замену вышел форвард Антон Заболотный.

«Торпедо» на данный момент принимает ЦСКА на своем поле в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги, за всеми событиями встречи можно следить на портале LiveResult.ru.

«Армейцы» пока уступают «Торпедо» в московском дерби, которое проходит в «Лужниках». Единственный гол в матче забил Стефан Шапич на 33-й минуте игры.