Масалитин объяснил, при каких обстоятельствах у ЦСКА могут возникнуть проблемы в матче с «Торпедо»

Спортивный директор «Салюта» Валерий Масалитин высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ «Торпедо» - ЦСКА.

Масалитин сказал «Чемпионату» о том, что ЦСКА недавно встречался с «Торпедо» в матче Фонбет Кубка России и одержал победу, когда такое происходит, то ко второй игре готовиться сложнее, ведь появляется самоуверенность.

Эксперт отметил, что если «армейцы» серьезно подойдут к матчу, то проблем не будет, потому что «автозаводцы» показывают самый невнятный футбол в лиге.

«Торпедо» на данный момент принимает ЦСКА на своем поле в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги, за всеми событиями встречи можно следить на портале LiveResult.ru.