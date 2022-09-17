Бубнов сделал категоричный прогноз на матч «Торпедо» - ЦСКА

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о столичном дерби между «Торпедо» и ЦСКА, которое состоится в десятом туре чемпионата России.

«0:3. Тут есть явный фаворит. Уверен, с недооценкой соперника проблем у ЦСКА не будет. Федотов не тот тренер, который позволит своим ребятам расслабиться», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Торпедо» - ЦСКА состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед десятым туром хозяева замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, а гости располагаются на второй строчке.