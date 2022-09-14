Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал, почему сорвался его переход в ЦСКА минувшим летом.

Напомним, по окончании прошедшего сезона Газинский покинул «Краснодар», цвета которого защищал на протяжении девяти последних лет, и перешёл в «Урал». Ходили слухи о том, что 33-летний футболист мог продолжить карьеру в ЦСКА, однако полузащитник оказался в екатеринбургском клубе.

«Да, разговоры были, и всё остальное тоже — медосмотр в том числе. Просто у руководства ЦСКА были свои мысли и идеи. Поэтому, в принципе, и не получилось», — приводит слова Газинского «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Газинский провёл в составе «Урала» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.