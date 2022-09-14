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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский рассказал, почему сорвался его переход в ЦСКА

 
14 Сентября 2022 • 11:35 Комментировать
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал, почему сорвался его переход в ЦСКА минувшим летом.

Напомним, по окончании прошедшего сезона Газинский покинул «Краснодар», цвета которого защищал на протяжении девяти последних лет, и перешёл в «Урал». Ходили слухи о том, что 33-летний футболист мог продолжить карьеру в ЦСКА, однако полузащитник оказался в екатеринбургском клубе.

«Да, разговоры были, и всё остальное тоже — медосмотр в том числе. Просто у руководства ЦСКА были свои мысли и идеи. Поэтому, в принципе, и не получилось», — приводит слова Газинского «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Газинский провёл в составе «Урала» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Юрий Газинский Трансферы футбола - лето 2022
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