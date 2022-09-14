Тороп: Акинфеев каждый день даёт подсказки

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поделился информацией о взаимоотношениях с Игорем Акинфеевым.

«Каждый день от Акинфеева идут подсказы в тренировочном процессе — и по технике, и по ловле мяча, физической нагрузке, и даже в бытовом плане», — приводит слова Торопа официальный сайт московского клуба.

Вратарь отметил, что Акинфеев может иногда похвалить его, но точно не критикует.

В текущем сезоне 18-летний Тороп провел один матч в Фонбет Кубке России, в котором сохранил свои ворота «сухими». Трудовой договор голкипера с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Портал transfermarkt оценивает Торопа в 400 тысяч евро.