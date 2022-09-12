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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА рассматривают возможность сыграть с 2DROTS в перерыве для сборных

 
12 Сентября 2022 • 22:29 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

В стане ЦСКА оценивают возможность сыграть товарищеский матч с медийной командой 2DROTS, которая нашумела в августе, в ходе начавшегося Кубка России. Эту информацию подтвердил Кирилл Брейдо - ответственный по коммуникации в составе московского клуба.

- Идет общение, обсуждаем дату игры. Хотим подчеркнуть, что помимо очевидной медийной привлекательности, не меньший вес имеет и футбольная составляющая. Мы все видели матчи в Кубке России — 2Drots сейчас одна из сильнейших команд в медиафутболе, - цитирует Брейдо его телеграм-канал.

ЦСКА в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у команды двадцать очков. В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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