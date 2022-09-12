В ЦСКА рассматривают возможность сыграть с 2DROTS в перерыве для сборных

В стане ЦСКА оценивают возможность сыграть товарищеский матч с медийной командой 2DROTS, которая нашумела в августе, в ходе начавшегося Кубка России. Эту информацию подтвердил Кирилл Брейдо - ответственный по коммуникации в составе московского клуба.

- Идет общение, обсуждаем дату игры. Хотим подчеркнуть, что помимо очевидной медийной привлекательности, не меньший вес имеет и футбольная составляющая. Мы все видели матчи в Кубке России — 2Drots сейчас одна из сильнейших команд в медиафутболе, - цитирует Брейдо его телеграм-канал.

ЦСКА в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у команды двадцать очков. В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в 2016 году.