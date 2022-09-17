ЦСКА пропустил со стандарта в матче с «Торпедо»

В десятом туре Премьер-лиги ЦСКА гостит у «Торпедо» и никак не может вскрыть оборону аутсайдера. Более того, ближе к концу первого тайма «автозаводцы» повели в счёте. Это стало возможным после стандарта, со штрафного последовала подача в гущу игроков, Игорь Дивеев не смог сыграть в мяч, и с линии площади ворот ногой успешно пробил Стефан Шапич. Счёт стал 1:0.

Если встреча закончится победой «Торпедо», аутсайдеры настигнут «Урал» на 15-м месте с четырьмя очками в активе, а «армейцы» останутся вторыми с отставанием в три балла от «Зенита». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.