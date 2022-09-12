Гришин объяснил, чем Мендес и Зделар лучше российских игроков

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру новичков «армейского» клуба.

«Чем Мендес и Зделар лучше Мухина, Облякова, Кучаева? Чилиец и серб не проигрывают борьбу. Они хорошо прессингуют, сразу перекрывают те зоны, через которые соперник пытается начать атаку», — приводит слова Гришина «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, ЦСКА приобрел качественных футболистов в полузащиту. При этом хочется надеяться, что конкуренция не сломает российских игроков, а сделает их сильнее, добавил Гришин.

После 9-го тура «красно-синие» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.