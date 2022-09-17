Дивеев в этом году больше не сыграет - стали известны подробности его травмы

В матче десятого тура чемпионата России московский ЦСКА неожиданно уступил в дерби другому московскому клубу - «Торпедо». Судьбу игры решил один-единственный гол. Помимо очков, московский ЦСКА в этом матче потерял также полузащитника Игоря Дивеева - незадолго до конца игры он получил травму.

Как оказалось, она весьма серьезна - у Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости. Ориентировочный срок лечения составит не менее трёх месяцев, то есть в этом году Дивеев на поле, к сожалению, уже точно не появится.

В следующем, одиннадцатом туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях с «Химками».