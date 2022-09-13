Медина рассказал, в чём МЛС лучше РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сравнил РПЛ с МЛС, где он ранее выступал за «Нью-Йорк Сити».

«Мне сложно сравнивать, потому что это разные лиги. Возможно, МЛС смотрится быстрее и сильнее по физике», — приводит слова Медины Sport24.

Напомним, Медина перешёл в московский клуб в январе нынешнего года из «Нью-Йорк Сити». В составе американского клуба он провёл в общей сложности 118 матчей, забив 26 голов и отдав 10 результативных передач. В России же на счету парагвайца шесть мячей и шесть передач в 21 встрече.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 17 сентября против «Торпедо».