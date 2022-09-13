Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина рассказал, в чём МЛС лучше РПЛ

 
13 Сентября 2022 • 11:45 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сравнил РПЛ с МЛС, где он ранее выступал за «Нью-Йорк Сити».

«Мне сложно сравнивать, потому что это разные лиги. Возможно, МЛС смотрится быстрее и сильнее по физике», — приводит слова Медины Sport24.

Напомним, Медина перешёл в московский клуб в январе нынешнего года из «Нью-Йорк Сити». В составе американского клуба он провёл в общей сложности 118 матчей, забив 26 голов и отдав 10 результативных передач. В России же на счету парагвайца шесть мячей и шесть передач в 21 встрече.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 17 сентября против «Торпедо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нью-Йорк Сити Хесус Медина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
12:02 · Россия. Премьер-лига
Урунов: «Ганчаренко — топ! Я следил за ним ещё до перехода в «Урал»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Медина рассказал, в чём МЛС лучше РПЛ
11:31 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал совет «Локомотиву», как выбраться из кризиса
11:15 · Россия. Премьер-лига
Урунов не считает «Урал» претендентом на вылет
11:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Дзюба уже отрезанный ломоть - уехал и уехал»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Не думаю, что «Зенит» сможет пройти чемпионат без поражений»
10:42 · Россия. Первая лига
Игнатьев — об уходе из «Рубина»: «Мы со Слуцким сразу друг друга поняли»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев рассказал, почему не состоялся его переход в «Спартак» в прошлом году
10:21 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что «Зенит» переборщил в матче с «Оренбургом»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Роша: «ЦСКА - один из самых важных клубов в России и Европе»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Бейл рассказал, что летом мог перейти в «Штуттгарт»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «В России сейчас нет игроков, которые смогут достойно выступать в Европе»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Бериша объяснил, почему продлил контракт с «Ахматом»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Шикунов раскритиковал работу Абаскаля в «Спартаке» 1
Все новости
Рекомендуем