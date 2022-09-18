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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев назвал причину поражения ЦСКА от «Торпедо»

 
18 Сентября 2022 • 09:35 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Российский футбольный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о сенсационном поражении ЦСКА в дерби с «Торпедо». Один из лидеров Премьер-лиги уступил аутсайдеру со счетом 0:1.

«ЦСКА недооценил «Торпедо», а по ходу игры настраиваться было уже тяжело. «Армейцы» потеряли очень важные для себя очки», - приводит слова эксперта издание Metaratings.ru.

После вчерашнего фиаско подопечные Владимира Федотова откатились на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Ростов». В свою очередь «Торпедо», несмотря на первую победу в сезоне, продолжает занимать последнюю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Борис Игнатьев
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