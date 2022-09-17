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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА Федотова перехвалили: «Торпедо» сенсационно одержало первую победу в РПЛ и вторую подряд в сезоне

 
17 Сентября 2022 • 15:55 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

В первом московском дерби в рамках десятого тура чемпионата России «Торпедо» принимало ЦСКА в «Лужниках».

Протокол игры  
Торпедо Москва1:0ЦСКА Москва
(1:0) Шапич Стефан33'  
Бабурин ЕгорСмольников ИгорьШапич Стефан  90'Кутепов Илья  30'Самсонов Артём Владимирович  43'Ле Таллек Дамьен  15' 60' (Кожемякин Олег ( 60') Савич Игор 59' (Енин Иван ( 59') Эркинов Хожимат  90'Каймаков Михаил 78' (Турищев Максим ( 78') Караев Давид 90' (Чурич Марио ( 90') Лебеденко Игорь  62' 78' (Рязанцев Александр ( 78')
Запасные: Коста МаркРоганович БоянСултонов МухаммадПрошкин ЕгорРейхмен БогданДовбня АлександрНетфуллин Равиль
Акинфеев ИгорьВиллиан IIДивеев Игорь  77' 86' (Заболотный Антон ( 86') Зайнутдинов БактиёрГайич Милан IIIМойзес Барбоза Роберто  32' 72' (Обляков Иван ( 72') Зделар СашаМендес ВикторМедина Хесус 72' (Гайч Адольфо ( 72') Карраскаль Хорхе  90'Чалов Фёдор 72' (Ермаков Никита ( 72')
Запасные: Фукс БруноМухин МаксимБоков ДанилаЯковлев Владислав ГеннадьевичКучаев КонстантинНабабкин КириллТороп Владислав
17 сентября. Стадион "Лужники" (Москва).

Видео

1:0. Гол Стефана Шапича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Стефана Шапича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Перекладина останавливает удар Мойзеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Перекладина останавливает удар Мойзеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар Чалова в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар Чалова в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

ЦСКА, отстававший от «Зенита» на три очка, не может позволять себе терять очки с аутсайдером, если «армейцы» всерьёз рассчитывают бороться за чемпионство. У «Торпедо» противоположная ситуация. Проиграв в последнем туре прямому конкуренту «Уралу», «чёрно-белые» утвердились на чистом последнем месте с трёхочковым дефицитом от пятнадцатой строчки. Поэтому торпедовцам уже не до того, чтобы разделять своих соперников на тех, кому проигрывать нельзя, и на тех, кому уступить не зазорно.

ЦСКА и «Торпедо» уже встречались в августе в рамках Кубка России, тогда «красно-синие» выиграли 2:0. А во втором туре Кубка, прошедшем на завершающейся неделе, «чёрно-белые» добились своей первой победы в сезоне, обыграв в гостях резервный состав «Сочи» со счётом 3:1. Что касается «армейцев», то они в этом турнире в минувшую среду взяли верх над «Уралом» – 2:1.

Понятно, что ЦСКА считался явным фаворитом, хотя, как известно, в дерби вероятность всяких случайностей выше, чем в каком-нибудь непринципиальном матче. Хозяева начали встречу нормально, без дрожи в коленках. Лебеденко даже мог выбегать один на один с Акинфеевым, но сфолил против Зайнутдинова.

«Армейцы» показали остроту во время своего первого углового, когда не забили достаточно курьёзным образом. На десятой минуте Медина подал слева от флажка, Бабурин не попал по мячу рукой на выходе, Чалов сделал ногой скидку на левую штангу, а Зайнутдинов в падении умудрился из вратарской подкинуть мяч значительно выше створа.

Матч проходил в среднем темпе, и «красно-синие» легионеры не крутили такие карусели в атаке, какие они крутить умеют. Имел возможность Мойзес, пробивший в правый угол, но там Бабурин был начеку. А по истечении получаса игры хозяева обернули в гол своё стандартное положение. Караев заработал фол на правом фланге – от него отмахнулся Мойзес. Навесил со штрафного Смольников, и на дальней штанге в районе линии вратарской мяч удачно лёг на ногу Шапичу – Акинфеев даже не среагировал (1:0).

Гости поднажали в концовке тайма, но этого оказалось недостаточно для ответного гола. Самсонов сфолил на Зделаре почти на линии своей штрафной, а Мойзес с этого стандарта угодил в перекладину. Потом, уже на 53-й минуте, «армейцы» разыграли крайне симпатичную комбинацию, где Гайич покатил мяч с правой стороны, а Чалов филигранно добавил его в левую штангу. Но вскоре они нарвались на контратаку, в которой дальний удар Караева был заблокирован.

Ещё опаснее было, когда из-за грубой ошибки Дивеева Лебеденко вывалился один на один, однако он не сохранил хладнокровие в концовке эпизода и пробил в Акинфеева. ЦСКА не удавалось поймать ритм с перманентными весёлыми атаками, тогда как «Торпедо» огрызалось, например, кручёной дальней попыткой Самсонова рядом с правой штангой.

Дивеев получил травму, захромал и был заменён на Заболотного. Игра «армейцев» в атаке была нецелостной и рваной. Тем не менее хорошие шансы возникали у Гайича и Гайча – нереализованные шансы. Свежий Заболотный прострелил справа на тоже свежего Ермакова, и тот запустил мяч над перекладиной. Два удара в створ от «красно-синих» остались в первом тайме. Итог – минимальное поражение ЦСКА. Есть ощущение, что команду Федотова перехвалили те, кто прочили ей борьбу за чемпионство. С такой нестабильностью – очень вряд ли.

«Торпедо» одержало первую победу в чемпионате и вторую подряд в сезоне с учётом Кубка. «Чёрно-белые» набрали четыре очка и сравнялись по этому показателю с «Уралом». Пока рано говорить, что команда Савичева однозначно встала на позитивный путь, но начало для этого ею уже положено.

Кирилл Иванцов

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