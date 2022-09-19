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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кутепова рассказал, когда игрок будет в оптимальной форме

 
19 Сентября 2022 • 17:21 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Торпедо» Ильи Кутепова, ответил на вопрос о том, когда его клиент наберёт оптимальную форму.

«Я думаю, что через три недели он будет в оптимальных кондициях. Он провел отличную игру с ЦСКА, вся команда билась. И так они должны проводить все встречи», — приводит слова Драго «РБ Спорт».

Агент заявил, что Кутепов пока не готов на все сто процентов, нужно подождать еще три или четыре встречи.

В текущем сезоне 29-летний защитник московского клуба принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Илья Кутепов Дамиано Драго
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