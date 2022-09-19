Агент Кутепова рассказал, когда игрок будет в оптимальной форме

Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Торпедо» Ильи Кутепова, ответил на вопрос о том, когда его клиент наберёт оптимальную форму.

«Я думаю, что через три недели он будет в оптимальных кондициях. Он провел отличную игру с ЦСКА, вся команда билась. И так они должны проводить все встречи», — приводит слова Драго «РБ Спорт».

Агент заявил, что Кутепов пока не готов на все сто процентов, нужно подождать еще три или четыре встречи.

В текущем сезоне 29-летний защитник московского клуба принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.