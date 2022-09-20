Игрок «Торпедо» Рязанцев — о победе над ЦСКА: «Немного порадовались, а потом те, кто играл большую часть матча, рухнули без сил»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«В раздевалке все были рады победе. Ребята устали, все выложились. Немного порадовались, а потом те, кто играл большую часть матча, рухнули без сил. По-другому у «Торпедо» не получится выигрывать, тем более у таких команд как ЦСКА», — цитирует Рязанцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победа над «армейцами» стала первой для «Торпедо» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. После 10 проведённых матчей «автозаводцы» набрали четыре очка, расположившись на последнем 16-м месте турнирной таблицы РПЛ.

Свой следующий матч подопечные Николая Савичева проведут 2 октября против «Факела». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.