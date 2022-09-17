Самсонов — о победе над ЦСКА: Тренировки начали приносить свои плоды

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в игре 10-го тура РПЛ.

«Не сказал бы, что не дали ничего создать — у ЦСКА были моменты. У нас было несколько хороших выбеганий. Стараемся исправить ситуацию. Надеюсь, мы на правильном пути», — передает слова Самсонова «Чемпионат».

Футболист заявил, что нельзя проигрывать столько матчей, но сейчас упорные тренировки начали приносить свои плоды.

Отметим, что победа над ЦСКА стала первой победой для «Торпедо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги. После десяти туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.