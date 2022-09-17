Геркус прокомментировал посещаемость первого матча «Торпедо» в «Лужниках»

Илья Геркус дал комментарий относительно посещаемости первого матча московского «Торпедо» на легендарном стадионе «Лужники».

В дебютном поединке на новом месте «автозаводцы» одержали первую победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги над ЦСКА с минимальным счетом.

«Мы очень рады победе. Вернулись в «Лужники» спустя столько лет. Красивое футбольное место. Это самая большая посещаемость домашних матчей «Торпедо» за 7 лет», – заявил бывший функционер чемпионского «Локомотива» в интервью Sport24. На стадион, принявший финал ЧМ-2018, пришло 8 395 болельщиков.

В столичном дерби «автозаводцы» выиграли благодаря голу Стефана Шапича в первом тайме. Теперь на счету московского коллектива четыре очка после десяти встреч.

