Смольников: «Было очень важно начать выигрывать именно в Премьер-лиге»

Лучший футболист матча «Торпедо» - ЦСКА (1:0) Игорь Смольников поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая победа 10-й тур, какие эмоции, что чувствуете?

- Да, реально после сегодняшней игры, думаю, чуть-чуть выдохнем, потому что несомненно всё это время вроде бы и работали усердно, все объединены, но все время чего-то не хватало. В принципе, последние три-четыре игры у нас уже были подвижки в лучшую сторону, что доказал и Кубок. Но Кубок в данном случае не считается, нам было очень важно начать выигрывать именно в Премьер-лиге. Дай бог, чтобы и дальше мы продолжали радовать болельщиков и могли набирать очки.

- Что сегодня «Торпедо» такого сделало, чего не было в предыдущих турах? За счет чего удалось победить, что было главным?

- Тяжело сказать. Как я уже сказал, мы и в тех играх были объединены одной целью, но где-то тренеры вносят корректировочки, поправляют. Как мне кажется, мы движемся в правильном направлении. Конечно, и без удачи такие матчи не выигрываются. Сегодня, я думаю, вся команда, мы все вместе молодцы. И болельщики поддерживали. Так что эта победа для всех.

- Сегодня была первая игра в «Лужниках». Новый стадион, достаточно много болельщиков. Это каким-то образом помогло сегодня победить, как-то повлияло?

- Я не знаю, могу в данном случае за себя сказать. Я в 2008 году тут последние матчи проводил в «Лужниках». Так получилось, что сейчас опять всё повторяется. Я думаю, для любого игрока на таком стадионе гораздо приятнее. Это наш стадион, хотелось бы, чтобы мы и дальше на нем играли, и все получалось.