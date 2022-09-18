В ЦСКА ответили на вопрос о смене владельца

Футбольный функционер Роман Бабаев, который занимает пост генерального директора московского ЦСКА, ответил на вопрос о смене владельца «армейского» клуба.

«Произошли корпоративные изменения в связи со всем известными событиями. Когда будут улажены все технические и нормативные вопросы, мы сообщим об этом», - передает слова руководителя ТАСС.

Ранее сообщалось, что главным акционером столичного клуба станет компания «Тринфико», которая получит в свое распоряжение 77% акций.

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА с 20 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице.