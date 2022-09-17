Масалитин — о победе «Торпедо» над ЦСКА: «Порядок бьёт класс»

Спортивный директор «Салюта» Валерий Масалитин поделился мнением о поражении ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1).

«Если говорить о неудаче ЦСКА, то в этом случае как раз уместно говорить о том, что порядок бьет класс», — приводит слова Масалитина Rusfootball.

Эксперт считает, что в ситуации, когда команде нужно отыгрываться после своей невнятной игры в начале матча, на первое место выходят морально-волевые качества и мастерство, первое у «армейцев» проявилось, а второго не было.

Отметим, эта победа стала первой для «Торпедо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги, но «автозаводцам» не удалось уйти с последнего место в турнирной таблице. ЦСКА располагается на третьей строчке.