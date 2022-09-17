Самсонов объяснил, почему с ЦСКА играть легче, чем с командами из нижней части турнирной таблицы

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов сравнил игру против ЦСКА (1:0) с командами из нижней части турнирной таблицы.

«С такими командами, как ЦСКА, играть легче. Они дают команде играть. Те команды, которые ниже в таблице, более боевитые. Там меньше футбола», — передает слова Самсонова «Чемпионат».

По словам игрока, «Торпедо» выполнили план на игру, сегодня каждый отрабатывал на своей позиции, все зависело от борьбы и самоотдачи футболистов.

«Торпедо» одержало победу над ЦСКА в рамках матча 10-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Этот выигрыш стал первым для «автозаводцем» после возращения в РПЛ.