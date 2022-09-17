Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал первые успехи своего клиента в стане «армейцев».

«Знаю, что Виллиан попал в символическую сборную тура, а потом забил дебютный гол за ЦСКА. Ему действительно очень комфортно в России, в Москве. Адаптация проходит очень хорошо и быстро, партнёры ему помогают во всём, мы ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА», – заявил представитель футболиста.

Напомним, бразилец летом перешёл в ЦСКА из португальского «Портимоненсе».