Кайо вернётся в строй к следующему матчу «Краснодара»

Футболист «Краснодара» Кайо Фернандо сможет сыграть за свой клуб уже после паузы на матчи сборных, о чем рассказал его агент Нето Хеновес.

«Травма Кайо оказалась несерьезной, с ним все хорошо. К следующему матчу он будет готов», – приводит слова представителя бразильского защитника«РБ Спорт».

Напомним, что небольшое повреждение игрок получил во встрече десятого тура Российской премьер-лиги против «Химок», который «быки» выиграли со счётом 3:1.

Следующим матчем для «Краснодара» станет игра Фонбет Кубка России с «Пари НН» 28 сентября.

