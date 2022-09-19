В «Краснодаре» оценили результат команды после десяти туров РПЛ

Наставник «Краснодара» Александр Сторожук поделился мнением о результатах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, что могли и лучше. Но уже не стоит говорить об этом. В принципе, начали неплохо. Будем работать дальше», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата России краснодарский коллектив на своем поле переиграл подмосковные «Химки» со счетом 3:1.

После десяти туров «быки» набрали 20 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

Следующий матч «Краснодар» проведет в Фонбет Кубке России против «Пари НН».