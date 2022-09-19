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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Краснодара» Ленини уверен, что с «Зенитом» можно бороться

 
19 Сентября 2022 • 10:54 Комментировать
Краснодар
3:1
Химки
окончен

Новичок «Краснодара» Кевин Ленини после матча 10-го тура против «Химок» (3:1) прокомментировал свой дебют в составе «быков», а также высказался о конкуренции в российском чемпионате.

Полузащитник считает, что его нынешней команде по силам навязать борьбу действующему чемпиону «Зениту». 

«Думаю, что мой дебют удался. Счастлив, что команда сумела одержать победу.

Да, знаю, что они («Зенит») демонстрируют последнее время в российском футболе. Думаю, что с ними реально бороться. Всё покажут результаты на поле», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Напомним, Ленини перешёл в российский клуб 8 сентября из португальского «Шавиша». Сумма трансфера составила один миллион евро.

После десяти проведённых матчей «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 20 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Кевин Ленини
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