Спартак Гогниев — о матче с «Краснодаром»: «Если бы забили второй мяч, думаю, смогли бы дожать»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, подмосковная команда могла отыграться и набрать очки в этой встрече, если бы ей удалось забить второй гол.

«Первый тайм мы провалили, но во втором здорово начали и забили гол. Немного не хватило удачи. Если бы забили второй мяч, думаю, смогли бы дожать «Краснодар», — приводит слова Гогниева «РБ Спорт».

После 10 проведённых матчей «Химки» набрали восемь очков и расположились на 13-м месте турнирной таблицы российского чемпионата. Свой следующий матч подопечные Гогниева проведут 1 октября против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.