Сторожук рассказал о травме Кайо

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о характере травмы защитника Кайо, которую бразилец получил в матче 10-го тура РПЛ против «Химок» (3:1).

«Он спазмировал заднюю поверхность бедра. Я думаю, что ничего серьёзного. Мы форсировали восстановление, так как защитник пропустил сборы. Травма задней поверхности бедра характерна для людей, которые не готовы на 100%»,— приводит слова Сторожука Metaratings.

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «быков» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч подопечные Сторожука проведут 3 октября против самарских «Крыльев Советов».