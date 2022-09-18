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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: «Несмотря на результат, матч с «Краснодаром» мне понравился»

 
18 Сентября 2022 • 19:10 Комментировать
Краснодар
3:1
Химки
окончен

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение в матче 10-го тура РПЛ от «Краснодара» (1:3).

«Несмотря на результат, матч мне понравился. Играли агрессивно и интересно. Видно, что команда стала другой. Это достижение Спартака Гогниева», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Функционер считает, что если бы «Химки» реализовали свои моменты, то результат мог быть ничейным. Становится видна философия футбола Гогниева, такая игра должна понравиться зрителям, добавил Терюшков.

Подмосковный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков после десяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Спартак Гогниев Роман Терюшков
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