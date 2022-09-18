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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Без Юрана у «Химок» нет побед: Глушаков и компания проиграли в Краснодаре, откатившись к зоне вылета

 
18 Сентября 2022 • 18:31 Комментировать
Краснодар
3:1
Химки
окончен
«Краснодар» принимал «Химки» в рамках 10-го тура РПЛ.
Протокол игры  
Краснодар3:1Химки
(1:0) Сперцян Эдуард7'  
(2:0) Кривцов Никита33'  
  57'Кухарчук Илья (2:1)
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичКайо Силва 47' (Литвинов Вячеслав ( 47') Бородин Сергей АлексеевичРамирес КристианКривцов НикитаПина КевинСперцян Эдуард 86' (Ахметов Ильзат ( 86') Ионов Алексей 81' (Баньяц Михайло ( 81') Олусегун Олакунле  1' 46' (Манелов Ираклий ( 46'  68'Кутовой Максим 90') Башиесса Жоан
Запасные: Исаенко ОлегМацукатов АлексАгкацев СтаниславСорокин Егор
Лантратов ИльяТихий Дмитрий  52' 62' (Мирзов Резиуан ( 62') Волков Захар 68' (Камлашев Даниил ( 68') Филин АлександрГбане Роман Мори 62' (Данилкин Егор ( 62') Зуев АлександрМагомедов БуттаГлушаков ДенисИдову БрайнЛомовицкий Александр  26' 68' (Долгов Александр ( 68') Кухарчук Илья
Запасные: Садыгов ИльяКамышев ИльяДавыдов ДенисАхмаев Саид-АлиЧежия ИраклийГлавчич НеманьяМитрюшкин Антон
18 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

Видео

1:0. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Эдуарда Сперцяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Никиты Кривцова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Никиты Кривцова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Ильи Кухарчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Ильи Кухарчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар Кривцова в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар Кривцова в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Максима Кутового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Максима Кутового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Явным фаворитом «Краснодар» подходил к домашней игре против «Химок». Правда, победную серию «быков» на прошлой неделе прервали. И оба раза с помощью пенальти. Сначала ЦСКА пробил аж три (!) за игру, разгромив «Краснодар» в РПЛ – 1:4. А затем в Кубке России была ничья с «Локомотивом» (2:2) и поражение в серии пенальти. Так что «быки» к матчу с «Химками» подходили разъяренными. Нужно было догонять «Зенит» и «Ростов».

Собственно, этим «Краснодар» и занялся с первых минут. Сомнений в превосходстве «быков» не возникало, планомерно они шли к своей цели – голу. И пришли очень быстро. Уже на седьмой минуте Эдуард Сперцян раскачал Волкова на подступах к штрафной пощади, прокинул себе под ударную ногу и чётко пальнул в дальний угол – 1:0. С левого края мог прийти и второй гол. Теперь уже Кривцов ушёл от Гбане и Тихого, опасно пробил, но в этот раз справился Лантратов.

«Химки» же только отбивались, и оборона совсем не выглядела безгрешно. Тот же Батчи с того же левого фланга приходил с кручённым ударом и опять спас Лантратов. Очень много подходов было к воротам Ильи, так что в конце первого тайма он вновь капитулировал. После розыгрыша углового Эдуард Сперцян подал к вратарской площади, а Кривцов выиграл верх у Гбане и точно пробил – 2:0. Чуть бодрее забегали «Химки» после второй пробоины, но ничего толкового не придумали. Интрига матча постепенно угасала.

Но не угасла, Спартак Гогниев смог взбодрить своих игроков. А голевой удар оформил Илья Кухарчук завершивший отличную комбинацию: Зуев забросил мяч на Глушакова, а Денис прострелил вдоль ворот. «Краснодар» пропустил удар, но не пошатнулся. «Быки» сначала успокоили игру, потом провели пару опасных атак. Гиперактивный Батчи вновь совершил рейд слева и опасно пробил низом, но Лантратов ногой отразил удар.

В концовке «Химкам» ещё пару раз повезло, когда Кривцов лупанул в перекладину метров с 13, и когда Рамирес опаснейшим дальним ударом немного разминул мяч со створом. Но «Краснодар» всё-таки добил соперника точным ударом Кутового (опять же после сейва Лантратова) на 6-й добавленной минуте - 3:1. «Быки» новь догоняют ЦСКА по набранным очкам, закрепляются на четвёртой строчке и основательно метят в топ-3. А «Химки» так и не могут победить без Юрана.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар
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окончен Краснодар 3:1 Химки 1.66 4.30 5.00
Идет 21 минута Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
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