Без Юрана у «Химок» нет побед: Глушаков и компания проиграли в Краснодаре, откатившись к зоне вылета

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«Краснодар» принимал «Химки» в рамках 10-го тура РПЛ.

Явным фаворитом «Краснодар» подходил к домашней игре против «Химок». Правда, победную серию «быков» на прошлой неделе прервали. И оба раза с помощью пенальти. Сначала ЦСКА пробил аж три (!) за игру, разгромив «Краснодар» в РПЛ – 1:4. А затем в Кубке России была ничья с «Локомотивом» (2:2) и поражение в серии пенальти. Так что «быки» к матчу с «Химками» подходили разъяренными. Нужно было догонять «Зенит» и «Ростов».

Собственно, этим «Краснодар» и занялся с первых минут. Сомнений в превосходстве «быков» не возникало, планомерно они шли к своей цели – голу. И пришли очень быстро. Уже на седьмой минуте Эдуард Сперцян раскачал Волкова на подступах к штрафной пощади, прокинул себе под ударную ногу и чётко пальнул в дальний угол – 1:0. С левого края мог прийти и второй гол. Теперь уже Кривцов ушёл от Гбане и Тихого, опасно пробил, но в этот раз справился Лантратов.

«Химки» же только отбивались, и оборона совсем не выглядела безгрешно. Тот же Батчи с того же левого фланга приходил с кручённым ударом и опять спас Лантратов. Очень много подходов было к воротам Ильи, так что в конце первого тайма он вновь капитулировал. После розыгрыша углового Эдуард Сперцян подал к вратарской площади, а Кривцов выиграл верх у Гбане и точно пробил – 2:0. Чуть бодрее забегали «Химки» после второй пробоины, но ничего толкового не придумали. Интрига матча постепенно угасала.

Но не угасла, Спартак Гогниев смог взбодрить своих игроков. А голевой удар оформил Илья Кухарчук завершивший отличную комбинацию: Зуев забросил мяч на Глушакова, а Денис прострелил вдоль ворот. «Краснодар» пропустил удар, но не пошатнулся. «Быки» сначала успокоили игру, потом провели пару опасных атак. Гиперактивный Батчи вновь совершил рейд слева и опасно пробил низом, но Лантратов ногой отразил удар.

В концовке «Химкам» ещё пару раз повезло, когда Кривцов лупанул в перекладину метров с 13, и когда Рамирес опаснейшим дальним ударом немного разминул мяч со створом. Но «Краснодар» всё-таки добил соперника точным ударом Кутового (опять же после сейва Лантратова) на 6-й добавленной минуте - 3:1. «Быки» новь догоняют ЦСКА по набранным очкам, закрепляются на четвёртой строчке и основательно метят в топ-3. А «Химки» так и не могут победить без Юрана.