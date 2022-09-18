«Краснодар» удвоил перевес в матче с «Химками»

В 10-м туре Премьер-лиги «Краснодар» принимает «Химки» и планомерно наращивает свой перевес. Уже в самом дебюте отличился Эдуард Сперцян, футболист у левого угла штрафной раскачал противника и пробил в дальнюю часть ворот. На 33-й минуте после розыгрыша углового Сперцян доставил мяч к ближней штанге, и Никита Кривцов рикошетом от противника переправил мяч в сетку ворот.

В случае победы «быки» наберут 20 очков и настигнут ЦСКА на третьем месте. Подмосковная команда рискует остаться в зоне стыковых матчей.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.