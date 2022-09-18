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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» удвоил перевес в матче с «Химками»

 
18 Сентября 2022 • 17:18 Комментировать
Краснодар
2:1
Химки
2-й тайм

В 10-м туре Премьер-лиги «Краснодар» принимает «Химки» и планомерно наращивает свой перевес. Уже в самом дебюте отличился Эдуард Сперцян, футболист у левого угла штрафной раскачал противника и пробил в дальнюю часть ворот. На 33-й минуте после розыгрыша углового Сперцян доставил мяч к ближней штанге, и Никита Кривцов рикошетом от противника переправил мяч в сетку ворот.

В случае победы «быки» наберут 20 очков и настигнут ЦСКА на третьем месте. Подмосковная команда рискует остаться в зоне стыковых матчей.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

 

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Химки Краснодар
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КРАСНОДАР ХИМКИ
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