​«Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ» - клуб назвал причину

В перерыве матча против ЦСКА форвард «Краснодара» Джон Кордоба допустил ругательные фразы на испанском языке в адрес судей. КДК завёл дело и, как следствие, футболист получил дисквалификацию на два матча.

На страницах официального сайта «Краснодара» было опубликовано заявление Владимира Хашига, занимающего должность генерального директора клуба. В нём говорится о том, что «Краснодар» объявляет бойкот «Матч ТВ.

«Сотрудники «Матч ТВ» сняли это [высказывания Кордобы] исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они ещё сделали перевод на русский язык», - высказался Хашиг.

Теперь «Краснодар» будет контактировать с «Матч ТВ» только в рамках действующих контрактов с вещателем РПЛ.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 18 сентября – против «Химок» в Премьер-лиге.