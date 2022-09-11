Гогниев — об игре ногами Лантратова: «В нашем футболе голкипера нужно больше привлекать в игру»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал выходы из ворот вратаря подмосковной команды Ильи Лантратова по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

По мнению Гогниева, в реалиях современного футбола голкипера необходимо больше вовлекать в игру.

«Есть много плюсов игры ногами. А Лантратов очень хорошо играет ногами. Посмотрите, сейчас такая тенденция у вратарей, когда они начинают всё больше играть ногами. Когда вратарь играет на линии руками, получается скудная игра», — цитирует Гогниева официальный сайт «Химок».

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ подмосковная команда расположилась на 13-м месте в турнирной таблице с восемью набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Гогниева проведут 18 сентября против «Краснодара».