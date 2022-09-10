Дебютное очко Гогниева-тренера в РПЛ: «Химки» не проиграли впервые за 6 матчей, Лантратов взял пенальти от «Крыльев Советов»

«Химки» пытались наконец не проиграть свой матч первый раз после 7 августа.

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Нереализованный пенальти Барача (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Магомедов попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Просмотр ВАР на предмет удаления за грубое нарушение (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Химки» уже надоели своим болельщикам постоянными поражениями. Как закрутилась у них эта канитель со сменой тренеров, так и перестала подмосковная команда набирать очки от слова «вообще». Писарев проиграл четыре матча, потом пришёл Гогниев и не справился на выезде с «Оренбургом». Но в домашней игре с «Крыльями Советов» химчане должны были набирать хотя бы одно очко, а то это было бы уже совсем за гранью.

Самарцы сейчас не такие грозные, как в прошлом сезоне. После ухода ключевых атакующих исполнителей обновлённая команда Осинькина не наладила стабильную игру и играет зачастую блекло. В предыдущем туре волжане уступили в домашнем матче ЦСКА, скромно проведя второй тайм. После перерыва вопрос заключался в том, останется счёт 0:0 или «армейцы» всё-таки забьют, дожмут. Оказалось, что забили, дожали.

На отчётный матч «Химки» вышли с желанием играть в атаку и давили весь первым тайм, но сталкивались с привычными проблемами в реализации. Семь ударов нанесли хозяева, а в створ ни разу не попали. То Бутта Магомедов угодил в штангу, то Тихий другим дальним ударом отправил мяч немного выше перекладины, то Магомедов навесил с правого фланга к одиннадцатиметровой отметке, а Камышев в падении пробил головой рядом с правой штангой.

При этом «Крылья» сами виноваты, что не вели к перерыву с минимальным счётом. Дело в том, что они не реализовали пенальти на девятнадцатой минуте. Одиннадцатиметровый, надо сказать, сомнений не вызывал. Лантратов безуспешно покинул створ в попытке нейтрализовать Ежова, и секундами позже Тихий в подкате врезался в ноги Горшкова. К точке подошёл Барач и слабо ударил в левый нижний угол, откуда мяч отбил Лантратов.

Во второй тайм самарцы вступили более бодрыми. Свежие Пиняев и Хубулов, выпущенные на замены, поучаствовали, скажем так, в ударных темах. У Пиняева был выход почти один на один, но в последний момент Филин выбил мяч у него из-под ног в подкате. В другие ворота пытался забить Гбане, однако его удар был заблокирован. ВАР-ассистенты рассматривали эпизод с попаданием Бейла по ноге Кухарчуку на краю штрафной площади гостей. Оба они одновременно тянулись к мячу, фол не был зафиксирован.

Через несколько минут главный арбитр Москалёв сам посмотрел монитор в рамках ВАРа и показал после этого жёлтую карточку Ежову, который, отбирая мяч у Филина, попал тому локтем по лицу. «Химки» организовали активный отрезок, но дивидендов из него не извлекли. Затем прибавили «Крылья», где-то с восьмидесятой минуты. Визитёры провели пару-тройку перспективных атак и тоже в итоге ничего не добились. Кажется, в физическом плане гости сохранили больше сил на концовку. Впрочем, Глушаков едва не блеснул голом в добавленное время, Ломаев отразил опасный удар Дениса с правого полуфланга.

Нулевая ничья стала для «Химок» первым набранным очком после 7 августа. Подмосковная команда не проиграла впервые за шесть матчей. Для главного тренера химчан Спартака Гогниева это одновременно первое очко как для тренера в рамках РПЛ. По-прежнему «Крылья Советов» опережают «Химки» на одно очко в таблице. У самарцев их девять, а химчане набрали восемь баллов.

Кирилл Иванцов