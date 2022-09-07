Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Коваленко играет, мягко говоря, неплохо»

 
07 Сентября 2022 • 14:12 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
10.09 15:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал включение полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор.

Специалист не согласился с мнением, что Коваленко был вызван лишь из-за того, что 19-летний футболист имеет возможность принять решение выступать за сборную Армении.

«Наверное, есть и другие футболисты в мире, которые имеют возможности играть за другие сборные. Мы, прежде всего, хотим познакомиться с молодыми игроками, исходя из того, что они показывают на поле. Коваленко играет, мягко говоря, неплохо в «Крыльях» и однозначно достоин попасть хотя бы в расширенный список», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии, а в ноябре встретится с Ираном. Также РФС ведёт переговоры об организации товарищеской встречи со сборной Боснии и Герцеговины.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Карпин Сборная России Александр Коваленко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
14:25 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» подтвердили переход Кузьмичёва в «Локомотив»
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Локомотив» потратит на Педриньо
14:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Коваленко играет, мягко говоря, неплохо»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин считает, что российские игроки «Зенита» получают мало игрового времени в своей команде
13:38 · Россия. Первая лига
«Уфа» усилилась нападающим «Енисея» официально
13:24 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, как себя чувствует Захарян после несостоявшегося трансфера в «Челси»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Мевли в «Спартаке»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой знает, где продолжит карьеру Тедеско
11:51 · Россия. Премьер-лига
Коваленко поделился эмоциями после вызова в сборную России
11:45 · Россия. Премьер-лига
«Урал» объявил о трансфере голландского нападающего официально
10:50 · Россия. Премьер-лига
Урунов — о первой тренировке в «Урале»: «Видно, что в команде хорошая атмосфера»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Норвегии рассказал, что никто в стране не поддерживает решение Норманна перейти в «Динамо»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Торпедо»: «Когда пришёл Геркус, всё стало рушиться на глазах»
09:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» нацелился на бразильского полузащитника
09:44 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили переговоры со «Спартаком» по трансферу Мевли
Все новости
Рекомендуем