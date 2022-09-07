Карпин: «Коваленко играет, мягко говоря, неплохо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал включение полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор.

Специалист не согласился с мнением, что Коваленко был вызван лишь из-за того, что 19-летний футболист имеет возможность принять решение выступать за сборную Армении.

«Наверное, есть и другие футболисты в мире, которые имеют возможности играть за другие сборные. Мы, прежде всего, хотим познакомиться с молодыми игроками, исходя из того, что они показывают на поле. Коваленко играет, мягко говоря, неплохо в «Крыльях» и однозначно достоин попасть хотя бы в расширенный список», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии, а в ноябре встретится с Ираном. Также РФС ведёт переговоры об организации товарищеской встречи со сборной Боснии и Герцеговины.