Жиркова рассмешило увольнение Юрана из «Химок»

Бывший защитник «Химок» Юрий Жирков поделился мнением о увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды в августе нынешнего года.

«Смешно наблюдать за этим. А вам нет?» — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, однако уже 9 августа был отправлен в отставку. Под руководством 53-летнего специалиста подмосковная команда сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, одолев по сумме двух стыковых встреч «СКА-Хабаровск» (3:1).

В минувшем сезон Жирков провёл за «Химки» три матча, не отметившись в них результативными действиями. В настоящий момент 39-летний защитник находится в статусе свободного агента.