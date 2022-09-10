Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиркова рассмешило увольнение Юрана из «Химок»

 
10 Сентября 2022 • 14:06 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
Через 0 ч. 12 мин.

Бывший защитник «Химок» Юрий Жирков поделился мнением о увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды в августе нынешнего года.

«Смешно наблюдать за этим. А вам нет?» — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, однако уже 9 августа был отправлен в отставку. Под руководством 53-летнего специалиста подмосковная команда сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, одолев по сумме двух стыковых встреч «СКА-Хабаровск» (3:1).

В минувшем сезон Жирков провёл за «Химки» три матча, не отметившись в них результативными действиями. В настоящий момент 39-летний защитник находится в статусе свободного агента.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Юрий Жирков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.09  15:00 Химки ... Крылья Советов
10.09  17:30 ЦСКА Москва ... Краснодар 1.65 4.10 5.00
10.09  19:45 Ахмат ... Пари НН
11.09  13:00 Урал ... Торпедо Москва
11.09  15:00 Факел ... Локомотив Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
14:44 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Зиньковский приехал на матч «Химки» — «Крылья Советов»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Гришин считает ЦСКА фаворитом в матче с «Краснодаром»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Жирков ответил на вопрос, завершил ли он карьеру
14:29 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «В матче «Спартака» с «Ростовом» многое будет зависеть от судейства»
14:27 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не попал в основной состав «Химок» - известна причина
14:20 · Россия. Первая лига
Тренер «Рубина заявил, что матч с «Велесом» будет тяжёлым
14:19 · Россия. Премьер-лига
Жирков считает, что Захарян способен повторить успех Кварацхелии в Европе
14:07 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Спартак» будет давить, но «Ростов» выйдет мотивированным
14:06 · Россия. Премьер-лига
Жиркова рассмешило увольнение Юрана из «Химок»
14:05 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 11 сентября 2022
13:54 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Оренбург»: прогноз на матч чемпионата России – 11 сентября 2022
13:54 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Без дела не сидел: занимался и тренировался»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о матче «Урала» и «Торпедо»: «Это, можно сказать, «битва титанов»
13:40 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 11 сентября 2022
Все новости
Рекомендуем