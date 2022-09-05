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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Чернышов рассказал, почему в РПЛ тренеры возглавляют клубы по несколько раз эксклюзив

 
05 Сентября 2022 • 14:40 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
10.09 15:00

Экс-защитник «Спартака», а позже главный тренер команды Андрей Чернышов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о несменяемости некоторых тренеров в РПЛ.

«Мне никто не позвонил от руководителей клуба. Только люди, близкие к футболу, которых можно назвать представителями, агентами. А вот разговоров с именно с кем-то из руководства клуба дело не доходило.

Мне непонятно, почему только какие-то 2-3 фамилии постоянно фигурируют. Больше того, люди по несколько раз люди приходят в один и тот же клуб и никакого развития нет. Может быть, они удобные?

Есть немаловажный момент, что есть тренеры, удобные руководителям клубов. Я знаю, есть такое, что руководитель клубов может и на состав влиять, и ещё на какие-то чисто футбольные вещи. А тренеры соглашаются на это, чтобы иметь работу и зарплату. Я же знаю многих ребят в России, которые изначально ставят вопрос так: «Есть тренировочное поля, тренировочный процесс, состав, и сюда никто не вмешивается». Не все президенты хотят видеть таких тренеров, но лучше работать с покладистыми ребятами… Поэтому, ребята несколько раз возглавляют такие клубы и ходят друг за другом», — сказал Чернышов.

Напомним, Сергей Юран впервые пришёл в «Химки» в мае 2008 года, но уже в ноябре того же года он покинул свой пост. Затем он пришёл в команду в январе 2020 года, ушёл из клуба в июле 2020 года. И в последний раз он пришёл в «Химки» в феврале 2022 года и был отправлен в отставку августе того же года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Сергей Юран Андрей Чернышов РПЛ
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