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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков рассказал, почему не пробил пенальти в матче с «Химками»

 
12 Сентября 2022 • 21:40 Комментировать
Химки
0:0
Крылья Советов
окончен

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал о своей примете. Самарский клуб сыграл вничью с «Химками» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 0:0. «Крылья» в первом тайме не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Почему мажем пенальти? Не везет. Почему я не пробил? У меня есть примета, что если заработал, то не исполняю пенальти», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Футболист заявил, что не считает игру против «Химок» одной из худших для самарцев, в матче были и положительные для команды моменты, хотя и очень много было позволено подмосковному клубу.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Юрий Горшков
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