Горшков рассказал, почему не пробил пенальти в матче с «Химками»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал о своей примете. Самарский клуб сыграл вничью с «Химками» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 0:0. «Крылья» в первом тайме не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Почему мажем пенальти? Не везет. Почему я не пробил? У меня есть примета, что если заработал, то не исполняю пенальти», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Футболист заявил, что не считает игру против «Химок» одной из худших для самарцев, в матче были и положительные для команды моменты, хотя и очень много было позволено подмосковному клубу.