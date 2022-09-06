​Назван фаворит на пост генерального директора в «Химках»

В «Химках» происходит смена генерального директора – Дмитрий Ульянов подтвердил, что передаёт дела другому специалисту. Фаворитом на руководящий пост в подмосковном случае считается Николай Оленев. Об этом рассказывает «Спорт-Экспресс».

В своё время Николай Оленев был заместителем Романа Терюшкова, когда последний был министром по физической культуре и спорту в Московской области. Терюшков, как известно, входит в наблюдательный совет «Химок».

«Химки» в восьми прошедших турах Премьер-лиги России смогли набрать семь очков. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, что по ходу сезона 2022/2023 «Химки» уже дважды сменили главного тренера.