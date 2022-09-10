Жирков: «Без дела не сидел: занимался и тренировался»

Известный российский защитник Юрий Жирков, находящийся в данный момент в статусе свободного агента, рассказал о своей игровой форме.

Напомним, в данный момент 39-летний футболист выступает за сборную России на Кубке Легенд.

«Приятно видеть старых друзей, играть с ними. Моя физическая форма? Без дела не сидел: занимался и тренировался. Немного тяжеловато играть в закрытых помещениях. Сегодня забил с правой, один раз в жизни бывает с правой ноги», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

За свою профессиональную карьеру Жирков успел поиграть в таких клубах, как ЦСКА, «Зенит», «Анжи» и «Челси». Последним местом работы защитника были подмосковные «Химки», которые он покинул летом нынешнего года.