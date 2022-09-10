Кухарчук: «Победы ещё придут»

В девятом туре российского чемпионата подмосковные «Химки» сумели прервать пятиматчевую серию из поражений, сыграв вничью с «Крыльями Советов». Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился своим мнением об итогах игры. Он уверен в том, что победы клуба не за горами.

- Последнюю неделю была проведена хорошая работа. Думаю, что зрителям сегодня футбол понравился. Победы придут, главное работать. Сегодня рассчитывали на победу, - цитирует игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Химки» сыграют на выезде с «Краснодаром», эта игра состоится 18 сентября.