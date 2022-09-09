В «Крыльях Советов» назвали задачу на сезон

Страж ворот самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев в беседе с корреспондентом Metaratings.ru рассказал о задаче своей команды на сезон-2022/2023.

«Перед игроками стоит задача выступить минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Это нам по силам. У нас сильная команда и хороший тренерский штаб», - приводит слова голкипера источник.

Ближайший поединок «Крылья Советов» проведут против подмосковных «Химок» на выезде. Встреча состоится в субботу, 10 сентября. Начало – 15:00 мск.

После восьми туров чемпионата России самарская команда с девятью набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице.