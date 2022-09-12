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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бейл: «Химки» играли лучше, чем «Крылья Советов»

 
12 Сентября 2022 • 19:31 Комментировать
Химки
0:0
Крылья Советов
окончен

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл оценил игру «Химок» в очном матче 9-го тура РПЛ.

«Химки» — слабая команда? Я так не думаю. Они играли лучше, чем мы. Все игроки показывают отличное владение мячом, начиная от вратаря», — цитирует Бейла «Чемпионат».

Футболист добавил, что не стоит недооценивать «Химки».

Напомним, игра 9-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Химками» завершилась нулевой ничьей.

В текущем сезоне 27-летний защитник принял участие в десяти встречах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет одну результативную передачу.

Самарский клуб занимает десятое место в РПЛ, набрав десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Гленн Бейл
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