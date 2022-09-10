Гогниев: «На 90 минут Глушаков, к сожалению, не готов»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- В стартовый состав сегодня не попал Денис Глушаков, один из лидеров команды. Это повреждение, ротация или какая-то третья причина?

- В основном это повреждение, у него там небольшой ожог ноги. И до этого он три дня пропустил тренировочных. И вообще решили поберечь, потому что сезон еще долгий. Вообще в целом надо ротировать. Я всегда говорю, что у нас нет основного состава и запасных. У нас вся команда - основной состав, и каждый вносит свою лепту. Особенно Денис, уважаемый футболист. Много чего выиграл, много где поиграл.

- Его появление сегодня на поле возможно, но в случае какого-то ЧП?

- Да нет, какого ЧП? Денис последние два дня тренировался в общей группе. Он готов. Просто на 90 минут, к сожалению, не готов.