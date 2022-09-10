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Осинькин: «Каждый на поле сделал всё, что мог, с поля еле-еле ушли»

 
10 Сентября 2022 • 17:40 Комментировать
Химки
0:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Химками» (0:0) отметил самоотдачу подопечных.

- Сегодня день города в Самаре. Было ли это дополнительной мотивацией для вас?

- Много можно говорить о ситуациях, когда можно дополнительно мотивировать команду в той или иной ситуации. Мы о многих вещах говорили, о месте в таблице, дне города и о том, что нам надо набирать свои очки, потому что объективно мы много равных матчей не выиграли в этом сезоне, слишком много. Надо уметь проявлять характер, и матчи, которые нельзя было катать, как «Зенит» сейчас играет, мы должны были биться и вырывать, выгрызать свои победы. Но так много изменений в команде, так много ротаций, нездоровых людей в силу той или иной ситуации, что мы не можем как-то стабилизировать состав и отсюда игру и даже схему. Мы переходили на другую схему не только для того, чтобы быть вариативны в той или иной ситуации, а просто потому, что там у нас не хватало людей на ту или иную позицию. На сегодняшний день искать причину мотивации смысла нет. Каждый на поле сделал все, что мог, с поля еле-еле ушли. Если что-то говорить, то это об уровне мастерства каждого футболиста, а не о том, что кто-то хоть чуть-чуть позволил себе не добежать в той или иной ситуации. Я очень рад, что у меня в команде таких ситуаций нету, чтобы игроки плохо относились в тех ситуациях, когда надо бегать, бороться и так далее.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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11.09  13:00 Урал ... Торпедо Москва
11.09  15:00 Факел ... Локомотив Москва
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