Гогниев: «До идеальной игры, конечно, далеко»

В девятом туре российского чемпионата «Химки» сумели прервать пятиматчевую серию из поражений, сыграв вничью с «Крыльями Советов». Наставник «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал свою первую игру у руля команды. Он увидел проблески в игре, хотя и признает, что до идеала еще очень далеко.

- Была очень хорошая игра, было владение. Хотелось бы, чтобы низом выходили больше, но команда соперников перекрывала. Было то, на что мы готовились. Играли по нашему сценарию. Оценивать по какому-то результату неправильно. Конечно, нам далеко до идеальной игры, но есть проблески, - цитирует Гогниева «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Химки» сыграют на выезде с «Краснодаром».