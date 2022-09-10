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Гогниев: «До идеальной игры, конечно, далеко»

 
10 Сентября 2022 • 18:17 Комментировать
Химки
0:0
Крылья Советов
окончен

В девятом туре российского чемпионата «Химки» сумели прервать пятиматчевую серию из поражений, сыграв вничью с «Крыльями Советов». Наставник «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал свою первую игру у руля команды. Он увидел проблески в игре, хотя и признает, что до идеала еще очень далеко.

- Была очень хорошая игра, было владение. Хотелось бы, чтобы низом выходили больше, но команда соперников перекрывала. Было то, на что мы готовились. Играли по нашему сценарию. Оценивать по какому-то результату неправильно. Конечно, нам далеко до идеальной игры, но есть проблески, - цитирует Гогниева «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Химки» сыграют на выезде с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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