​Из «Химок» уходит весь менеджмент – это решение инвестора

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов принял решение об отставке всего менеджмента клуба. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Таким образом, одним лишь уходом генерального директора «Химки» не ограничатся. Как известно, на днях клуб покинет Дмитрий Ульянов. Новым гендиректором подмосковного клуба станет Николай Оленев.

В чемпионате России прошло только восемь туров, а «Химки» успели уже дважды сменить тренеров. Сейчас с командой работает Спартак Гогниев. Ранее клуб уволил Сергея Юрана и Николая Писарева.

Ближайший матч «Химки» проведут 10 сентября – команда сыграет с «Крыльями Советов».