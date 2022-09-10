Агент анонсировал переход Новосельцева в новый клуб

Александр Клюев, агент бывшего защитника «Зенита» Ивана Новосельцева, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, последним клубом 31-летнего футболиста был тульский «Арсенал», который он покинул летом нынешнего года. В настоящий момент Новосельцев находится в статусе свободного агента.

«Получилось ли найти клуб? В ближайшее время всё узнаете. Клуб из России? Ничего пока говорить не буду, скоро всё узнаете», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Новосельцев провёл за «Арсенал» 16 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее защитник также выступал за «Зенит», «Ростов», «Сочи», «Анжи» и «Торпедо».