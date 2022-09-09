Глушенков назвал Талалаева самым жёстким тренером в своей карьере

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков назвал наставника «Ахмата» Андрея Талалаева самым жёстким тренером в своей карьере.

«Талалаев самый жёсткий тренер в моей карьере. Я не про то, когда человек просто бегает, психует, орёт, а когда он может, так скажем, по-русски напихать, наорать, но по делу. Для меня Талалаев — тоже хороший тренер, как и Осинькин», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Талалаев возглавлял «Крылья Советов», а летом 2020 года перешёл на работу в «Ахмат». После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ грозненская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Талалаева проведут завтра, 10 сентября, против «Пари НН». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.