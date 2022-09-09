Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков назвал Талалаева самым жёстким тренером в своей карьере

 
09 Сентября 2022 • 09:17 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
10.09 15:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков назвал наставника «Ахмата» Андрея Талалаева самым жёстким тренером в своей карьере.

«Талалаев самый жёсткий тренер в моей карьере. Я не про то, когда человек просто бегает, психует, орёт, а когда он может, так скажем, по-русски напихать, наорать, но по делу. Для меня Талалаев — тоже хороший тренер, как и Осинькин», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Талалаев возглавлял «Крылья Советов», а летом 2020 года перешёл на работу в «Ахмат». После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ грозненская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Талалаева проведут завтра, 10 сентября, против «Пари НН». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Талалаев Ахмат Максим Глушенков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.09  20:00 Сочи ... Динамо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
09:36 · Россия. Премьер-лига
Баженов - о Мевле: «Очень странный трансфер «Спартака»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Комбаров считает, что уровень чемпионата России упал
09:30 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Трансфер Мевли - это не так серьёзно, пусть играет в «Спартаке»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров объяснил, почему завершил карьеру
09:17 · Россия. Премьер-лига
Глушенков назвал Талалаева самым жёстким тренером в своей карьере
09:16 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» оценили летние трансферы клуба
09:06 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Динамо»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Юран резко ответил на вопрос о работе в «Челси»
08:53 · Россия. Премьер-лига
«Мевля, Мямля, хоть вобла»: ветеран «Спартака» недоволен трансфером экс-игрока «Зенита»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Глушенков вспомнил о тяжёлых тренировках Тедеско в «Спартаке»
08:38 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» назвали задачу на сезон
08:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» - о поединке с «Зенитом»: «Никто не говорит нам, что надо сдавать матчи»
08:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Педриньо: «Были варианты в Испании, но он выбрал «Локомотив»
08:00 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев рассказал, кто победит в матче ЦСКА - «Краснодар»
07:48 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал главного конкурента «Зенита» - это не «Спартак» 1
Все новости
Рекомендуем